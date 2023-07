Taxi e Ncc, bando di LazioEuropa per l'acquisto di mezzi ecologici • Terzo Binario News

La consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei informa dell’apertura di un bando LazioEuropa per un trasporto sostenibile e che interessa il settore dei taxi e del noleggio con conducente che vogliano acquistare veicoli ecologici.

Destinatari: Titolari Taxi o NCC, vale a dire persone fisiche o giuridiche titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), regolarmente rilasciata da un Comune del Lazio (compresa Roma Capitale) e non sospesa né revocata.

Tipologia di Interventi ammissibili:

Si possono agevolare gli acquisti di veicoli M1ex art. 47 del codice della strada che hanno entrambe le seguenti caratteristiche:

• hanno destinazione d’uso “servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone”, e sono associati a una licenza o autorizzazione è rilasciata da un Comune del Lazio per l’esercizio di servizio di Taxi o NCC. Non sono in ogni caso agevolabili veicoli in numero superiore al numero di licenze o autorizzazioni di cui è titolare il Beneficiario al momento della presentazione della Domanda;

• sono a trazione elettrica anche non esclusiva (full electric o ibridi elettrici) o alimentati con CNG (metano) anche non in via esclusiva (mono o bi fuel) e rientrano in ogni caso nel limite massimo di emissioni CO2 pari a 135 g/km WLTP.

2.078.999,00 euro.

Presentazione domanda dalle ore 12 del 17 luglio 2023 e fino alla chiusura per esaurimento della dotazione finanziaria stabilita.