Tagli boschivi alla Macchia grande di Manziana, il CrIg chiede accertamenti • Terzo Binario News

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (18 settembre 2023) un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti in relazione a un ingente taglio boschivo in corso nella Macchia Grande, lungo la Via Lazio/strada provinciale n. 2/c, nel territorio comunale di Manziana.

Coinvolti i Ministeri della Cultura e dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, la Regione Lazio, il Comune di Manziana, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, i Carabinieri Forestale, informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.

Nello scorso mese di agosto vi sono state due cadute di alberi lungo la via con danni alle cose, per cui il Comune di Manziana ha provveduto all’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 8 del 20 agosto 2023 con cui ha chiuso temporaneamente al traffico veicolare un tratto di strada e ha disposto che l’Università Agraria di Manziana, soggetto gestore dell’area interessata, effettuasse una “valutazione professionale sulla stabilità delle alberature ivi presenti e la successiva esecuzione degli interventi di messa in sicurezza ( abbattimenti o potature) delle piante o parti di esse a rischio schianto”.

Conseguentemente, con deliberazione Comitato di Amministrazione n. 29 del 21 agosto 2023, l’Università Agraria di Manziana, in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 8/2023 citata, ha incaricato un Libero Professionista di effettuare “analisi visiva speditiva su piante di cerro ubicate nelle fasce boschive prospicienti Via Lazio”, nonché il successivo taglio da parte di Ditta incaricata.

Si ignorano le risultanze della “analisi visiva speditiva” e l’eventuale rilascio di autorizzazioni, ma i lavori di taglio boschivo sono stati rapidamente avviati e appaiono piuttosto ingenti.

L’area è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e rientra nella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) “Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate” (ZPS IT 6030005), ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, e nel Sito d’Importanza Comunitaria (S.I.C.) “Macchia di Manziana” (SIC IT 6030008), ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora: ogni intervento non finalizzato alla gestione naturalistica dev’essere assoggettato alle preventive procedure di valutazione d’incidenza ambientale (V.Inc.A.).

La Macchia Grande è parte del demanio civico di Manziana, di cui sono titolari i cittadini residenti: come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017, regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza). I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili. I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Il GrIG auspica rapidi accertamenti sulla legittimità o meno di così ampi tagli boschivi in un’area di demanio civico di grande rilievo naturalistico e ambientale.