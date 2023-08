Cadono alberi nel bosco di Manziana: uno finisce su un'abitazione, un altro su un'auto • Terzo Binario News

Sono oramai molte le notizie riguardanti la caduta di alberi secolari senza consistenza radicale per via del naturale stato del terreno solforoso che ne riduce la propagazione pur garantendo negli anni l’accrescimento in altezza e dimensioni per poi cadere a terra.

Circostanza che se avviene all’interno del bosco stesso ha il suo impatto, ma diverso se gli alberi interessati dal degrado naturale cadono sulle strade transitare o sulle abitazioni incidendo sull’immediato perimetro.

Caso ultimo la circostanza di un albero secolare dall’aspetto sano, ma privato dell’apparato radicale rendendolo cosi pericoloso come una spada di Damocle, l’albero secolare comunque appartenente al contesto boschivo di Manziana, ultimo sull’immediato perimetro, ma per sfortuna del proprietario dell’abitazione coinvolta risultato per 50cm entro la prima rete di confine con il bosco, per cui oltre il rischio l’addebito ingente per le riparazioni del tetto ed accessori coinvolti, richiedendo l’intervento per rischio accertato con perizia della stessa Agraria presentato al Comune di Manziana, in inspiegabile attesa dal Novembre scorso di azione preventiva che coinvolgerebbe 7 alberi indicati pericolosi e rischio di due abitazioni.

L’attesa di 10 mesi è stata “giustificata” con ulteriore richiesta di verifica sull’impatto ambientale, inspiegabile poiché il rischio accertato supererebbe ogni altra considerazione quando si parla di incolumità.

Di 3 giorni fa’ la caduta degli alberi dello stesso contesto boschivo sul perimetro della SSP2/C che ha coinvolto 2 autovetture sfiorando la tragedia. In questo caso con perizia analoga con lo stesso perito e senza altri accertamenti richiesti sono stati indicati 20 alberi da abbattere lungo la strada, giustamente ponendo inconsistente l’impatto ambientale in un contesto di rischio e incolumità.

Perché per le abitazioni a 50mt dalla strada, oggetto del passato incidente fortunatamente anche quella volta senza vittime, non c’è la stessa celerità nella considerazione reale del rischio? Aspettiamo di scrivere notizie con vittime?

DELLA CADUTA DEGLI ALBERI SE NE PARLA GIÀ DA TEMPO…

La nota del dicembre scorso – Il bosco di Manziana è malato

..non manutenzionato … gli alberi pericolosi e cadenti non rimossi in anticipo per prevenire potenziali danni e possibili vittime sulla strada SP che lo percorre o nelle case a ridosso. Le piogge copiose, il rammollimento del terreno, il fonte vento impetuoso di ieri notte ha favorito la caduta rovinosa su di una villa abitata in via degli Scopetoni 1 località Macchia Piccola, danni ingenti al tetto e accessori esterni. Fortunatamente l’ora tarda nella notte gli occupanti erano in casa e non fuori ed uno dei grossi tronchi si è fermato a mezzo metro dalla finestra.

Dopo il forte fischiare del vento tra le fronde… un boato come un terremoto da far altare gli oggetti dai mobili.

Per questa volta solo paura per la coscienza del rischio. Intervenuti i CC Forestale di Bracciano, Assessore Agraria e tecnici per attivare lo sgombro con attivazione della procedura per la messa in sicurezza del tratto boschivo interessato che si è espanso verso le abitazioni.