Tabacco africano di contrabbando scoperto dalla finanza a Fiumicino • Terzo Binario News

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno intercettato presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino sei passeggeri provenienti da Addis Abeba intenti a introdurre illegalmente nel territorio nazionale un ingente quantitativo di merce illegale.

L’operazione, svolta in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è scaturita dall’intensificazione dei controlli quotidianamente svolti presso gli arrivi internazionali dello scalo, dove il personale operante ha rivolto la propria attenzione verso un gruppo di viaggiatori che trasportava un numero anomalo di bagagli a mano, ben 18 complessivi.

L’ispezione tecnica delle valigie e i successivi approfondimenti hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro 127 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e 46 articoli di abbigliamento recanti marchi contraffatti.

I sei responsabili sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per i reati di contrabbando e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. L’intervento si inquadra nel più ampio dispositivo di monitoraggio messo in atto dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli scali della Capitale, a costante tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria.

Si precisa che, in virtù della presunzione di innocenza, la responsabilità dei soggetti sarà definitivamente accertata solo a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna.