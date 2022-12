Superchi torna al Tolfa, cinque colpi per il Santa Marinella • Terzo Binario News

Oggi alle 11 la nona giornata di Promozione: collinari ospiti della Romulea, i rossoblù ospitano il Borgo San Martino

Oggi c’è la nona giornata del girone A di Promozione ma a tenere banco, più delle gare stesse, c’è il mercato. Le liste di trasferimento si sono riaperte con Tolfa e Santa Marinella – quest’ultimo in particolare – che hanno messo a segno diversi colpi con giocatori che scenderanno in campo già oggi.

I collinari sono impegnati a San Giovanni, nella tana della Romulea mentre i santamarinellesi ospitano il Borgo San Martino allo stadio Fronti.

Entrambe le partite iniziano alle 11.

In collina c’è stato un ritorno: quello del centravanti Federico Superchi, che ha detto addio al Borgo San Martino in fase di smobilitazione dopo l’acquisto del Cerveteri operato dal presidente giallonero Andrea Lupi. Ma là davanti c’è già Andrea Moretti, dunque per mister Daniele Fracassa arriva un quesito: chi schierare fra i due? «Inizialmente c’è una gerarchia da rispettare – spiega Fracassa – poi sarà compito dell’allenatore trovare la quadra per farli coesistere. Infatti oltre a loro due ho disponibili Liberati, Pastorelli e Siani. Possibile un cambio di modulo ovvero il 4-3-1-2 avendo i trequartisti». Oggi sono assenti Fabio Marconi, capitan Alessio Mecucci (fuori un mese) e lo squalificato Lorenzo Savarino. Al suo posto, Damiano Pasquini. Sul mercato è caccia a un altro portiere e un under di difesa.

Il Santa Marinella che oggi ospita il Borgo San Martino potrà contare su cinque nuovi ingressi, trovandosi al cospetto di un undici che ha subito un travaso in direzione Cerveteri con la squadra di Eccellenza.

A disposizione di Nicola Salipante tornano tre ex ovvero il difensore Alessio Gallitano ed il giovane centrocampista classe 2002 Francesco Cuomo, entrambi in arrivo dal Ladispoli mentre dall’Aranova riecco Francesco De Santis. Tra i pali è stato ingaggiato il classe 2003 Andrea Portoghesi proveniente dal Cerveteri e infine dall’Atletico Santa Marinella ecco il mediano Pasquale Gramegna.