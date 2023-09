Suona con il Gruppo Bandistico di Cerveteri, aperte le iscrizioni ai corsi di Amici della Musica • Terzo Binario News

Il Direttore Artistico della scuola, il Maestro Augusto Travagliati, illustra le attività dell’associazione

Come consuetudine del mese di settembre, a Cerveteri riaprono le iscrizioni ai corsi di musica dell’Associazione Amici della Musica, prestigiosa realtà artistica e culturale di Cerveteri, che vede la direzione artistica del Maestro Augusto Travagliati e la collaborazione dell’infaticabile Carmelo Aiello, storico segretario dell’Associazione.

Per presentare al meglio i corsi, rivolgiamo qualche domanda proprio al Maestro Travagliati, vera istituzione della musica e dell’insegnamento nel territorio di Cerveteri e del Litorale.

Corsi amici della musica di Cerveteri

Lei insegna saxofono e clarinetto, che poi è il suo strumento, ma che altre lezioni si svolgono dall’Associazione Amici della Musica?

Come detto, io svolgo lezioni di sax e clarinetto, strumenti più che mai fondamentali per il nostro Gruppo Bandistico Cerite, sempre alla ricerca di nuove leve e di nuovi componenti. Poi abbiamo lezioni di pianoforte, di chitarra, di batteria e di canto: tutte lezioni singole maestro-allievo. Inoltre, così come lo scorso anno, ci saranno lezioni di tromba e improvvisazioni jazz, tenute da Michael Supnick, un maestro di caratura internazionale residente a Cerveteri e che siamo orgogliosi di avere nella nostra scuola.

Infine, ultima new entry Claudio Scozzafava, chitarrista e compositore, diplomatosi in chitarra al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma con il massimo dei voti, che nella sua ricca carriera può vantare collaborazioni di prestigio e numerosi lavori per documentari e Tv, in particolar modo con la Rai.

Tra le numerose partnership, quelle con RaiCom, FlipperMusic, Fm records, Opensound Music, RAITrade, Dipartimento di Informatica (La Sapienza-Roma), Centro Sperimentale di Cinematografia (Roma), Teatro dell’Opera di Roma, Mandala Dance Company, Teatro Traiano Civitavecchia e RAI. Insomma, un altro grande maestro di musica che si unisce alla nostra squadra.

C’è un limite d’età per iscriversi ai corsi di musica?

Assolutamente no, l’unico limite è la volontà e la voglia di imparare a suonare uno strumento. Se c’è quella, non c’è alcun limite d’età. Chiaramente possono iscriversi ai corsi anche i bambini: saremo poi noi docenti, insieme ai genitori, a valutare insieme quale strumento maggiormente gli si addice e quale può regalare loro maggiori soddisfazioni e progressi.

Come si svolgono le lezioni?

È prevista una lezione a settimana dalla durata di 45minuti. Ogni lezione sarà individuale e non importa ovviamente da quale livello di conoscenza della musica partirà lo studente. Insieme cominceremo dalle basi, dall’imparare a leggere le musica e chiaramente a suonarla. Sarà bello e divertente crescere insieme giorno dopo giorno e poi, iniziare a suonare insieme. Tutte le lezioni si svolgono nei locali di Case Grifoni, in Piazza Santa Maria a Cerveteri. Per informazioni e iscrizioni, si possono contattare i seguenti numeri: 3396067067, 3805339289 e 0699551991. Previsti prezzi estremamente popolari con agevolazioni per i nuclei familiari che decideranno di iscriversi alle lezioni.