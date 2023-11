Sul leone Kimba Marchetti attacca i consiglieri di opposizione • Terzo Binario News

Curioso post del consigliere di maggioranza Renzo Marchetti in cui attacca i colleghi di opposizione, tacciandoli di essere contro gli animali.

Questo il testo: “La sinistra ladispolana rispecchia pienamente quello che è il tracollo della sinistra italiana.

Incoerente, spaesata, scoordinata, priva di principi e di valori, incapace di portare avanti battaglie concrete e, soprattutto incapace di rappresentare i cittadini.

Non voglio neanche entrare nel merito della vicenda perché oramai i cittadini sanno perfettamente come stanno le cose.

VORREI POTERMI SCONTRARE POLITICAMENTE CON PERSONE COERENTI E CORRETTE, NON CON CHI STRUMENTALIZZA QUALSIASI EVENTO PUR DI AVERE UN MINIMO DI VISIBILITÀ.

AMO TUTTI GLI ANIMALI, NON SOLO QUELLI CHE SCAPPANO DAL CIRCO A LADISPOLI!!!”.

Marchetti punta l’indie in particolare verso Silvia Marongiu, Gianfranco Marcucci e Fabio Paparella, prendendo dei post pubblicati sui loro profili social cui vanno a cavallo, sul dorso del cammello o all’acquario di Genova. L’intento è quello di sottolineare come questi comportamenti non siano coerenti con la loro presenza fra gli animalisti domenica.

L’altra curiosità è il parlare di “scontri” visto che lo stesso Marchetti, a parte le alzate di mano, non ha mai aperto bocca durante i consigli comunali.