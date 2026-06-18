Suggestiva congiunzione astronomica sopra il Castello di Palo: il cielo notturno incanta il litorale • Terzo Binario News

Il cielo sopra il Castello di Palo Laziale è tornato a farsi protagonista di un evento astronomico di rara bellezza. Il Gruppo Astrofili Palidoro annuncia con entusiasmo la riuscita osservazione di una stretta congiunzione celeste che ha visto protagonisti la Luna e il pianeta Venere, immortalata in uno scatto suggestivo dal socio del Gruppo, Antonio Canaveras.

L’immagine, che ritrae il profilo iconico del castello illuminato dalle luci del crepuscolo, vede la Luna e Venere svettare in una rara vicinanza apparente. A completare il quadro celeste, rendendo la composizione un vero e proprio affresco cosmico, si aggiungono Giove e la costellazione dei Gemelli, con le brillanti stelle Castore e Polluce.

“Il cielo notturno sopra Palo Laziale si conferma un palcoscenico naturale straordinario,” commenta il Gruppo Astrofili Palidoro. “La fotografia di Antonio Canaveras non è solo un documento astronomico, ma un invito a riscoprire la bellezza del nostro territorio osservato attraverso la lente dell’astronomia. Eventi come questa congiunzione ci ricordano quanto sia importante preservare l’oscurità dei nostri cieli contro l’inquinamento luminoso, affinché tutti possano godere di questi spettacoli naturali.”

Questa congiunzione rappresenta una delle tante attività di monitoraggio e divulgazione che il Gruppo Astrofili Palidoro porta avanti costantemente sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare cittadini, appassionati e curiosi alle meraviglie dell’universo.

La fotografia è disponibile per la pubblicazione e può essere visionata sulle pagine social ufficiali del Gruppo.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulle attività del Gruppo, si prega di fare riferimento ai canali ufficiali.

Giuseppe Conzo