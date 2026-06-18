LiberArte e ospitalità alla Cesare Nobili di Roma alla Nautica Campo di Mare • Terzo Binario News

Oggi giovedì 18/6, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, l’ Associazione Nautica Campo di Mare ospiterà il progetto LIBERARTE, promosso dalla Biblioteca Comunale Peppino Impastato di Ladispoli e condotto da Donatella Rossi della APS Erba Sacra.

Trattasi di un “Laboratorio esperienziale di Letture Meditate” dedicato agli adulti dai 60 anni ed over.

Per le peculiarità dell’evento, che prevede momenti di lettura e concentrazione, la partecipazione è limitata a 30 persone.

Partecipazione gratuita; prenotazione presso i contatti della Biblioteca Impastato di Ladispoli.

OSPITALITA’ SCUOLA PER L’INFANZIA “CESARE NOBILI” di Roma .

Ospitare i bambini della Scuola dell’infanzia “Cesare Nobili” di Roma sta diventanto una tradizione dell’Associazione nautica Campo di Mare!

Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere della visita dei piccoli alunni che hanno potuto vivere una giornata presso la Sede nautica dell’Associazione: per i bambini è stata una mattinata di divertimento e felicità; per le Maestre Nerina Cauvin, Doriana Ronchetti, Saba Rizzi e Annamaria Iarrobino un giornata di impegno e di soddisfazione; per l’Associazione nautica Campo di Mare asd tanta soddisfazione e orgoglio per aver potuto accogliere e dare spazio a questa meritevole e gioiosa iniziativa della Scuola dell’infanzia comunale Cesare Nobili di Roma.

Dal presidente Celso Valerio Caferri un ringraziamento al Personale ed un plauso alle Maestre!

Ci siamo lasciati con un caloroso arrivederci al prossimo anno!