Strage di pedoni nel Lazio, da inizio anno ne sono morti 66 • Terzo Binario News

I dati sono dell’Asaps, gli amici della polizia stradale. Report che arriva in un week end funestato di incidenti stradali. Sulla Nettunense ha perso la vita un 36enne. A Caprarola, nella Tuscia, deceduto un ventenne

Una dramma senza fine. 401 pedoni morti in Italia. una situazione preoccupante che nel Lazio assume i contorni della strage. 66 persone investite e uccise mentre si muovevano a piedi. I numeri sono dell’Asaps, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, in collaborazione con Sapidata. Un report che riaccende i riflettori sulla necessità della prevenzione.

Bisogna lavorare sui controlli ma anche sull’infrastruttura stradale sottolinea il presidente Asaps Giordano Biserni. E la lista delle vittime si allunga se si considerano poi anche gli incidenti avvenuti in auto o in moto. Indagini sono in corso per risalire all’esatta dinamica del sinistro.

Sempre sabato a Caprarola, in provincia di Viterbo, un’utilitaria si è ribaltata dopo essere andata fuori strada ed è finita in un dirupo. A perdere la vita un giovane di 20 anni. Ferito l’amico che era in auto con lui. Indagano i carabinieri. Nella notte tra sabato e domenica un uomo di 36 anni è morto in un altro incidente avvenuto sulla via Nettunense.

Da quanto ricostruito avrebbe perso il controllo dell’auto che si è andata a schiantare contro un albero Episodi che accendono la luce sull’importanza della prevenzione. Un lavoro prezioso che vede in campo tanti padri e madri – come Luca Valdiserri, papà di Francesco investito e ucciso all’Eur a Roma e Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry deceduta nella capitale in un incidente in moto. stanno girando le scuole per invitare ai ragazzi all’attenzione e alla prudenza

Fonte, RaiNews24