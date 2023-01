Stato di agitazione della Usb Civitavecchia su tpl, Aec e nettezza urbana • Terzo Binario News

“La Usb, all’indomani dello svolgimento delle assemblee effettuate con i lavoratori del servizio igiene ambientale, trasporti, e AEC, informati gli stessi che nonostante le nostre ripetute richieste di convocazione di tavoli tecnici, questi ancora non sono stati convocati, Ha ricevuto mandato di proclamare lo stato di agitazione evidenziando le seguenti problematiche riscontrate:

SETTORE TRASPORTI

1- corretta organizzazione delle turnazioni e conseguente equa ripartizione 2- Evidenti situazione di pericolo e di sicurezza per la circolazione (stazione ferroviaria, zona pallone Sant’Agostino fermate sui semafori) 3 confronto sulle nuove linee presentate come progetto al comune. 4 problematica inerente linea F senza la possibilità di usufruire di un servizio igienico. SETTORE AMBIENTE 1- adeguamento delle zone per la Distribuzione dei carichi di lavoro. 2- modalità di lavoro da inserire nel documento di valutazione dei rischi. 3- servizi igienici inadeguati

Per il servizio AEC Modalità di sostituzione in assenza di un utente e rapporto assistente/bambini

-modalità di spostamento tra i vari plessi.

-possibilità di avere il pasto a mensa, per chi fa il tempo pieno e supera le h 6.40 per il quale è previsto da contratto il pasto.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE LA COMMISSIONE PARITETICA

1 piano industriale aggiornato 2 pianta organica aggiornata, con la specifica su capisquadra preposti e responsabili e gli operatori di appartenenza alla squadra dei su detti. 3 situazione dei livelli e mansioni all’interno dell’azienda con i nuovi inquadramenti di questa gestione. 4 resoconto sui straordinari e incentivi per squadre operative .

5 la situazione del personale interinale e la sua collocazione.

Si informa che in assenza di convocazione secondo i termini stabiliti dalla legge verrà avviata la procedura per la proclamazione dello sciopero.

Ci rendiamo disponibili al tentativo di raffreddamento previsto nei servizi sottoposti alla L.146/90″.

Stefano Gianandrea de Angelis – USB Federazione Provinciale di Roma