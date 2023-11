Stasera all’Acme Studio di Ladispoli nuova proiezione del documentario “Etruria nel Terzo Millennio” • Terzo Binario News

Alle ore 21:00 sarà proiettato il documentario che vede l’esordio alla regia di Alessio Pascucci

Nuovo appuntamento con “Etruria nel Terzo Millennio”, il documentario prodotto dalla Vici World Lux srl per la Rai e per la regia di Alessio Pascucci, alla sua prima opera da dietro la telecamera.

Il documentario, un viaggio che parte da Cerveteri pronto a guidare lo spettatore in tutta l’Etruria Meridionale condotto da Arianna Ciampoli, sarà infatti proiettato questa sera, alle ore 21:00 presso l’Acme Studio di Ladispoli, in Via Aldo Moro n.53 (Zona Artigianale).

Si ricorda che il documentario è comunque sempre disponibile su Rai Play.