Stadio della Roma, Berdini detta le condizioni: "Sì, ma prima il parco da 80 ettari" • Terzo Binario News

L’ex assessore della giunta Raggi a Teleambiente: “La periferia di Pietralata ha diritto al suo verde, una volta fatto e lo stadio entrerà in quel comprensorio, allora ben venga lo stadio”

“Cominciamo a vedere intanto le differenze, perché siamo quasi vicino alla luce. Come prima cosa il terreno su cui si vuol far sorgere lo stadio è un terreno pubblico, il terreno di Tor di Valle era un terreno di speculazione, un terreno privato.

Quindi, ben venga Pietralata” ha spiegato a TeleAmbiente Paolo Berdini, ex assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, tra i principali oppositori del progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle

“Secondo motivo, il presidente attuale della Roma non vuole costruire 1mln di metri cubi di cemento ma esclusivamente lo stadio e le sue attrezzature di corredo ovviamente. Questo è un elemento positivo che non si può sottovalutare”.

ROMA STADIO PIETRALATA, BERDINI: “PRIMA IL PARCO, POI LO STADIO”

“Qual è l’unico punto di ostacolo che, secondo me andrà visto – ha spiegato a TeleAmbiente Paolo Berdini, ex assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, le differenze del progetto di rispetto di Tor di Valle rispetto a Pietralata e quali sono le attuali criticità – ha spiegato a TeleAmbiente Paolo Berdini, ex assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, le differenze del progetto di rispetto di Tor di Valle rispetto a Pietralata e quali sono le attuali criticità – a cui lasciamo la parola al Comune di Roma.

La convenzione con le Ferrovie dello Stato e il Comune di Roma, parlo del 1992, era ancora vivo Antonio Cederna, prevedeva che in quella zona ci fosse un parco di 80 ettari.

Questa era la compensazione delle ferrovie in cambio dell’edificazione di molti edifici. Quando c’è stata l’assemblea del Comitato Stadio Pietralata, NO grazie, ho chiesto esclusivamente che ci fosse il ristoro della popolazione, lì c’è bisogno di fare un parco grande come Villa Borghese.

La periferia di Pietralata ha diritto ad avere un parco. Una volta fatto e lo stadio entrerà in quel comprensorio, allora ben venga lo stadio”.