Spettacoli alla Marina di Civitavecchia, stasera la Michielin - Terzo Binario News

Appello di Tedesco: “Usare le precauzioni anti Covid

“Raffica di grandi eventi nella settimana conclusiva del Civitavecchia Summer Festival. Stasera, venerdì 14 agosto, l’attesissimo concerto di Francesca Michielin, oltre un’ora di show con un set originale e arrangiamenti inediti. Sul palco con lei il polistrumentista Francesco Arcuri ed Ernesto Lopez alle percussioni, per una scaletta unica che racconta la storia musicale di Francesca, dalle canzoni più famose della sua carriera ai più recenti singoli dell’ultimo album. Sold out da giorni i posti a sedere, l’area in piedi sarà accessibile fino a riempimento posti e sempre con obbligo di mascherina.

Sabato 15 l’esibizione della cover band dei Queen, gli Assenzio, in attesa del tradizionale spettacolo pirotecnico per festeggiare il Natale della città.

Domenica 16 la suggestione de “Il vecchio e il mare”, con Sebastiano Somma, uno dei più grandi attori teatrali italiani, sul palco in piazza degli eventi.

Con l’accensione della Fontana danzante e l’apertura del Villaggio del Padellone, è entrato nel cuore il cartellone di agosto.

Finora i civitavecchiesi si sono comportati correttamente, gli eventi si sono svolti con ordine e tranquillità, quindi, continuiamo così, e mi raccomando, indossate la mascherine a mantenete la distanza sociale. Viva Civitavecchia!”. Questo quanto scrive sui suoi canali social il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.