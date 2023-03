Spedita in Turchia la raccolta umanitaria dall'Avab Bracciano • Terzo Binario News

“Missione portata a termine: soddisfazione e gioia.

Tutta la raccolta fatta su Bracciano consegnata a destinazione su Roma pronta a partire per la Turchia del Coreir.

Il contributo di Bracciano come in tanti paesi per far sentire la vicinanza dei cittadini Italiani alle popolazioni colpite da un sisma devastante.

Grazie ancora a CS traslochi e trasporti per il prezioso contributo mettendo a disposizione un furgone per il trasporto degli aiuti raccolti.

Un ringraziamento rinnovato al Comune Di Bracciano e alla Misericordia Bracciano per l ottimo lavoro di squadra….

Avab Bracciano