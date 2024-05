Sparatoria a Roma: morta la donna ferita alla schiena • Terzo Binario News

Non ce l’ha fatta la donna di 81 anni colpita ieri alla schiena da un colpo di pistola nella zona di Villaggio Falcone, a Roma. L’anziana, rimasta gravemente ferita, era stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. Il decesso è avvenuto stamani.

Il fatto di sangue si è consumato nel pomeriggio di giovedì 24 maggio. Un episodio, questo, su cui sta indagando la Squadra Mobile. Ciò che sta emergendo, secondo le ricostruzioni, è che la vittima possa essere stata colpita da un proiettile vagante.

La sparatoria

Gli spari echeggiano quando l’orologio segna le 18. L’81enne è a bordo di una Smart, sul lato passeggero, insieme a un’amica di 64 anni, rimasta illesa. A un certo punto un proiettile passa attraverso lo sportello del portabagagli e poi raggiunge il sedile dove siede l’anziana.

A quanto pare, sembra che due vetture – si parla di una Fiat Cinquecento rossa e di una Golf Volkswagen – stessero sfrecciando per le vie del quartiere, forse si stavano inseguendo. Fino a quello sparo, quando le due donne si trovavano su via della Riserva Nuova, all’altezza di via Don Primo Mazzolari, nella zona est di Roma.

Sul luogo della sparatoria la Polizia scientifica avrebbe trovato cinque bossoli, appartenenti a una calibro 380. Presumibilmente, avrebbe fatto fuoco solo un’arma. La donna deceduta stamani potrebbe essere stata colpita per errore.

c.b.