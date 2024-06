Primo torneo di volley al parco di via Luni a Cerveteri • Terzo Binario News

Si svolgerà domenica 16 Giugno alle ore 9,30

Una giornata nata grazie all’impegno di un gruppo di cittadini attivi e dell’associazione Miglioriamo Marina di Cerveteri che quotidianamente si mettono al servizio di tutta la comunità per salvaguardare e valorizzare un bene comune come il Parco di via Luni .

“Voglio ringraziare personalmente tutte le persone che hanno lavorato con passione per la realizzazione di questo evento, soprattutto per il grande impegno che, da circa un anno, portano avanti quotidianamente.

Nel luglio 2023 è stato siglato un Patto di collaborazione tra il Comune di Cerveteri, un gruppo di cittadini attivi e l’associazione Miglioriamo Marina di Cerveteri per un progetto di gestione condivisa del Parco di via Luni. Quella di sabato sarà una bellissima giornata di sport e condivisione, un importante momento di aggregazione che racconta la storia delle persone che hanno sottoscritto il patto, il loro impegno e amore per il territorio.”

Ad affermarlo è l’Assessore Francesca Appetiti che ha lavorato per poter dotare il comune di Cerveteri di uno strumento innovativo come il Regolamento dell’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni.

“Questo torneo – ha concluso la Appetiti – insieme all’inaugurazione del “sentiero dei diritti” nel bosco di Valcanneto, che si è svolta lo scorso 5 giugno, sono la dimostrazione che cittadini attivi e Amministrazione possono lavorare insieme per la cura dei beni comuni raggiungendo risultati ammirevoli a beneficio dell’intera collettività. Spero che questo strumento e queste esperienze positive possano replicarsi numerose sul nostro territorio.”