Spara ai piccioni sul balcone con la scacciacani: terrore a Ladispoli • Terzo Binario News

Irruzione in forze dei Carabinieri, che hanno portato cinque pattuglie sul posto, 50enne denunciato

I piccioni fanno un nido sul suo balcone lasciando del guano, causa del malanno del suo cane. Così pensa bene di prendere la pistola scacciacani e di sparargli in pieno pomeriggio e in pieno centro.

Momento di paura in via Capri a Ladispoli, dove un 50enne si è visto abbattere la porta di casa oltre ad essere denunciato.

Intorno alle 14.30 sono diverse le telefonate che arrivano al 112 in cui si segnalano colpi di pistola in città.

I Carabinieri di Civitavecchia si muovono in forze, con il primo intervento dei miliari della stazione di Ladispoli a cui si aggiungono Radiomobile e stazioni vicine.

Gli uomini dell’Arma, non sapendo bene cosa possa accadere, si presentano con i giubbotti e fanno irruzione nell’appartamento del 50enne.

Una volta ristabilita la calma, si è chiarita la situazione: l’uomo, incensurato, ha sparato contro i volatili che gli sporcano il balcone.

Per lui la denuncia in quanto il possesso dell’arma non è stato denunciato alle autorità.