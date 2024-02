Spaccio davanti all'alberghiero, la Polizia arresta un 16enne • Terzo Binario News

Si tratta di un giovane marocchino con precedenti

Arrestato un 16enne per spaccio a Ladispoli.

Gli uomini del Commissariato hanno fermato stamani il giovane marocchino nei pressi dell’istituto alberghiero Di Vittorio.

Aveva addosso quasi 60 grammi di fumo oltre a denaro provente dello spaccio.

Il nordafricano, regolare in Italia ma già gravato di reati specifici, è stato associato alla struttura romana di accoglienza di via Virginia Agnelli, dove si trova ora, in attesa di giudizio.

A segnalare la presenza dello straniero è stata la dirigenza della scuola che lo ha segnalato. L’intervento è stato effettuato dagli uomini della Squadra Giudiziaria.