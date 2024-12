Spaccio a Ostia, i Carabinieri arrestano un rumeno 23enne • Terzo Binario News

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roma-Ostia hanno arrestato un cittadino romeno di 23 anni, con precedenti, gravemente indiziato del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impiegati nel corso del servizio di pattuglia, in occasione di un controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt ad un veicolo sospetto che, alla vista degli operanti, si è dato immediatamente alla fuga.

Dopo un breve inseguimento del mezzo, che ha messo in atto diverse manovre su strada concretamente pericolose per l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale, il giovane è andato a sbattere contro un veicolo in sosta. Illeso è sceso dall’autovettura ed è fuggito a piedi ma è stato bloccato dopo pochi metri dai Carabinieri. A seguito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto ben 52 involucri, contenenti sostanza stupefacente tra cocaina e crack, per un peso complessivo di 14,6 grammi, e di 2 pezzi di hashish, del peso complessivo di 9,1 grammi.

L’uomo è stato quindi arrestato e condotto presso le aule di giustizia del Tribunale di Roma per l’udienza di convalida, all’esito della quale l’arresto è stato validato e il giudice ha emesso la misura degli arresti domiciliari per l’uomo.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.