Sicurezza online e made in Italy, l’impegno della filiera del gioco pubblico • Terzo Binario News

Un impegno congiunto, quello tra ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’obiettivo? Contrastare e frenare le truffe online legate al gioco. In questo senso si deve leggere l’ultima informativa, diramata proprio in una nota condivisa, sull’inibizione di siti internet che offrono gioco illegale.

Un passo in avanti che nasce dalla conversione in legge dell’Articolo 102 del Decreto Legislativo dell’Agosto 2020, che regolava proprio la chiusura e l’oscuramento di siti internet che offrono o pubblicizzano servizi di gioco non confermi a quelli previsti dalle norme vigenti.

“Il comma 2 dell’articolo – si legge nella nota – prevede tra l’altro che la pubblicazione degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, abbia valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, tutti coloro che forniscono connessioni alla rete internet sono tenuti a visionare costantemente l’elenco completo dei siti di gioco d’azzardo inibiti sulla pagina del sito istituzionale dell’Agenzia. L’inibizione dei siti contenuti nell’elenco dovrà avvenire attraverso il reindirizzamento verso l’indirizzo IP 217.175.53.72”. Un impegno che passa per l’informazione e la sensibilizzazione, insomma, con il Ministero in prima linea, insieme ad ADM, nella divulgazione di buone pratiche e norme restrittive.

Ma è un impegno, quello sulla sicurezza, che riguarda anche gli operatori di gioco. Sono diversi, spiega il sito Gaming Report, i sistemi presenti sui siti di casinò online in Italia, a partire dalla protezione SSL 18BIT. La sigla, che indica il Secure Sockets Layer, è uno dei parametri principali di un sito legale, dal momento che è anche una grande garanzia di affidabilità. Si tratta di un sistema di crittografia che va a coprire e a proteggere le informazioni sensibili e personali. Gli stessi sistemi di sicurezza vengono utilizzati per i metodi di pagamento, grazie alla sinergia con PayPal, Neteller, Skrill e Bizum, che garantiscono altissimi standard di sicurezza online.

Sempre più piattaforme di casinò online e scommesse sportive, inoltre, richiedono protocolli di accesso sicuro per gli account personali attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale, noto anche come SPID. Un sistema, si legge su AssoPoker, particolarmente utile anche per limitare l’accesso al gioco di minori o di soggetti potenzialmente a rischio. Garante di tutto questo è ovviamente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che impone il rispetto di requisiti di sicurezza determinati e certi. Per questo, ogni volta che ci si avvicina a una piattaforma di gioco, è bene verificare che faccia parte della filiera legale, certificata e controllata. Un accorgimento semplice e veloce, utile per i nostri dati e i nostri soldi.