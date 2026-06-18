Scompare ad Anguillara durante un'escursione notturna, trovato dai pompieri • Terzo Binario News

Intervento di soccorso a persona per i Vigili del fuoco di Bracciano. La scorsa notte un uomo di 47 anni, per cause in corso di accertamento si è allontanato dalla sua abitazione, probabilmente per un escursione.

I Vvf lacustri hanno trovato la sua bicicletta in zona via trevignanese ad Anguillara Sabazia. Le ricerche si sono concentrate nel bosco adiacente.

Vista la fitta vegetazione si è reso necessario l’ausilio dei SAF, soccorso Speleo Alpino Fluviale, dei Droni Vvf, dei specialisti in Topografia applicata al Soccorso e al Soccorso Alpino.

Alle ore 12.30 di questo pomeriggio la persona è stata trovata dai Vigili del fuoco grazie al prezioso lavoro in simbiosi tra squadre di terra e il personale di Sala Operativa Vvf che è riuscito a decifrare le informazioni ricevute dai richiedenti in modo da orientare al meglio chi operava sul posto. L’uomo in seguito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto in stato confusionale e provato dalle ore di smarrimento.