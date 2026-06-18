Differenziata ad Anguillara, al via la campagna che punta su giovani, cittadini e qualità della raccolta • Terzo Binario News

Una campagna che mette al centro partecipazione, educazione ambientale e coinvolgimento diretto della comunità per migliorare la qualità della raccolta differenziata e rafforzare la consapevolezza ambientale sul territorio. È questo l’obiettivo di “Continuiamo a migliorarci”, il nuovo percorso promosso dal Comune di Anguillara Sabazia e da Cosp Tecno Service, in collaborazione con ERICA Soc. Coop.

L’iniziativa accompagnerà il territorio nei prossimi mesi attraverso un ampio programma di attività rivolte a cittadini, scuole, operatori e associazioni, con particolare attenzione alla qualità della raccolta delle frazioni riciclabili e dell’organico.

Tra le azioni previste figurano 2 incontri di concertazione con stakeholder e operatori, pensati per rafforzare il dialogo e condividere strategie operative, oltre a 3 analisi merceologiche pubbliche che si svolgeranno durante il mercato settimanale. In queste occasioni gli operatori mostreranno concretamente ai cittadini gli errori più frequenti nel conferimento dei rifiuti, con un focus specifico sulla frazione organica e momenti di sensibilizzazione dal vivo.

Sul territorio saranno inoltre organizzati 6 punti informativi e incontri pubblici, anche presso il centro di raccolta comunale, con distribuzione di materiale divulgativo e possibilità di confronto diretto con gli esperti della raccolta differenziata.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al monitoraggio del servizio: il progetto prevede infatti 12 giornate di controllo dell’organico e 4 giornate dedicate al compostaggio domestico, per accompagnare i cittadini verso una gestione sempre più corretta degli scarti organici e favorire comportamenti virtuosi.

Accanto alle attività di controllo, saranno organizzati anche 2 incontri formativi dedicati al compostaggio domestico, rivolti ai cittadini interessati ad approfondire le buone pratiche di gestione della frazione organica. Gli appuntamenti permetteranno di acquisire conoscenze teoriche e indicazioni pratiche per trasformare correttamente gli scarti di cucina e del giardino in compost, fertilizzante naturale utile per orti, giardini e piante.

Uno spazio importante sarà riservato al mondo della scuola. All’interno dell’Istituto Comprensivo San Francesco verrà infatti attivato un percorso educativo dedicato ai temi della raccolta differenziata e del littering, ovvero l’abbandono in natura dei rifiuti di piccole dimensioni. Il progetto prevede la realizzazione di un Padlet digitale, pensato come supporto alle attività didattiche, che sarà presentato agli insegnanti attraverso un incontro online dedicato. La piattaforma conterrà materiali, approfondimenti e strumenti utili per affrontare in classe i temi ambientali.

Gli interventi educativi coinvolgeranno inoltre 30 classi dell’Istituto, nelle quali verranno distribuiti 150 puzzle educativi dedicati al tema dell’abbandono dei rifiuti. Gli educatori ambientali presenteranno brevemente l’attività agli studenti, utilizzando il gioco come strumento per stimolare riflessione e partecipazione.

La campagna prevede infine un questionario di soddisfazione rivolto ai cittadini, utile a raccogliere suggerimenti e valutazioni sui servizi di raccolta e spazzamento, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le attività future.

Manifesti, locandine e pieghevoli accompagneranno tutte le iniziative sul territorio, con l’intento di rendere la comunicazione ambientale sempre più vicina alle persone e trasformare la raccolta differenziata in un percorso condiviso di responsabilità e attenzione verso il futuro della comunità.