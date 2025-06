Santa Marinella Servizi: nominato il cda ma il presidente sarebbe già dimissionario • Terzo Binario News

Ormai il cda della Santa Marinella Servizi è diventato come il gruppo Bilderberg, si vocifera di chi ne faccia parte ma non esiste una lista ufficiale.

Scaduto il 14 aprile scorso, il socio unico (Pietro Tidei) ha deciso di prorogarne la validità di 45 giorni, in quanto, come si legge nel verbale di assemblea del 14 aprile 2025, ha svolto un lavoro talmente di qualità da non riuscire a trovare figure altrettanto valide.

Malelingue santamarinellesi dicono che in verità, visto l’avanzo di bilancio 2024 molte figure, altrettanto valide, si siano avvicinate al socio unico per perorare la propria causa.

Dopo una prima scrematura e con il manuale Cencelli aperto sulla voce “ripartizioni”, che pone l’obbligo di rispettare le quote di genere e pare si sia giunti alla nomina del nuovo cda: quote maschili dott. Massimo Rosati, Aldo De Angelis e Fabio Iachini, quote femminili Wanda Saccani e Anna Maria Romitelli.

Doveroso il “pare” in quanto, sebbene la nomina sia stata annunciata in un video dal Sindaco, nulla appare ancora nel sito della SMS nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ecco, la casa di vetro spesso annunciata da questa amministrazione pare diventata del vetro delle bottiglie di birra, molto scuro e che non fanno vedere in trasparenza.

Il sito stesso è ambiguo con la foto della Biblioteca in homepage che disorienta gli utenti rischiando di mandarli in un posto sbagliato.

Molti link che puntano a pagine inesistenti e una difficoltà generale nella fruizione.

In queste ore, gira voce che il presidente “in pectore” dott. Rosati abbia rinunciato all’incarico.

Sarà vero?

La pubblicazione del verbale di assemblea, e un comunicato stampa annesso, potrebbe sgombrare il campo da ogni inesattezza.

Se fossero confermate le nomine, mancherebbe quel membro di opposizione annunciato dalla maggioranza.