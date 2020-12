San Lorenzo: padre accoltella i due figli - Terzo Binario News

Arrestato un 75enne, entrambi i ragazzi trasportati in ospedale: il più piccolo è in gravi condizioni

di Claudio Bellumori

Ha accoltellato i due figli, uno è stato raggiunto all’addome e l’altro al torace: sangue a San Lorenzo, quartiere romano del Municipio II. Un uomo di 75 anni, mercoledì 16 dicembre, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio plurimo aggravato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, intorno all’ora di pranzo c’è stata la lite – per motivi da appurare – e poi l’aggressione. I due ragazzi, rispettivamente di 25 e 26 anni, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Umberto I: il più giovane versa in gravi condizioni. Sul posto gli agenti dei commissariati Porta Pia, San Lorenzo e Sant’Ippolito.