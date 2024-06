Salvo D'Acquisto di Cerveteri e Cesare Nobili di Roma in visita alla Nautica di Campo di Mare • Terzo Binario News

“Alcuni alunni della classe 1C del plesso Salvo D’Acquisto di Cerveteri accompagnati dai Docenti sono stati ospiti presso la Sede nautica dell’Associazione nautica Campo di Mare asd per effettuare una giornata di studio “al mare” in concomitanza della ricorrenza del compleanno di Anne Frank, per la quale hanno sviluppato un importante e specifico ciclo formativo durante l’intero anno scolastico appena concluso.

I ringraziamenti ricevuti dal consocio Alessio organizzatore dell’evento:

“”A nome di tutta la classe 1C dell’Istituto Salvo D’Acquisto ringrazio l’Associazione nautica per la disponibilità e la collaborazione dimostrata; le ragazze ed i ragazzi hanno potuto concludere la loro giornata di studio su Anne Frank in un ambiente unico di fronte al mare ed hanno apprezzato molto la giornata!”

Invece ieri l’Associazione nautica Campo di Mare asd ha ospitato una classe di bambini piccoli della Scuola dell’Infanzia Comunale Cesare Nobili di Roma, sezione delle “farfalle” (bambini di 4/5/6 anni).

L’iniziativa si è ripetuta dopo il successo dello scorso anno che fece dire ai bambini, una volta rientrati a Roma, ” È stata la gita più bella del mondo!”

I ringraziamenti della socia e insegnante Nerina:

Ci teniamo, io e la mia collega, a ringraziarvi per la bellissima giornata ed a sottolineare la disponibilità e la gentilezza di tutti i presenti, dirigenti-soci-personale, che si sono prodigati per farci vivere, in sicurezza, ore bellissime che i bambini ricorderanno a lungo!