Saluti ai corsisti della Canna da Riva Civitavecchia • Terzo Binario News

“L’Anfiteatro della Marina di Civitavecchia è stato scenario, sabato mattina 29 luglio, della prova dei giovani e delle giovani pescatori/trici con canna da riva, che avevano frequentato un corso di avvicinamento alla pesca sportiva organizzato dall’associazione ASD Canna da Riva.

Presenti il Consigliere Comunale Matteo Iacomelli, Delegato allo Sport, la Responsabile per Civitavecchia della Caritas Diocesana Dott.ssa Stefania Milione e la Presidente della Fondazione CARICIV Dott.ssa Gabriella Sarracco, che ha consegnato nelle mani del Presidente Roberto Coppari dell’ASD Canna da Riva, il Defibrillatore (DAE) donato dalla Fondazione.

È fondamentale ricordare l’importanza del dispositivo medico, salvavita, in occasione delle manifestazioni sportive, e non solo. L’ASD Canna da Riva metterà a disposizione il DAE anche per le altre associazioni locali di pesca, in occasione di eventi e manifestazioni sportive di pesca amatoriali e federali. Sarà una garanzia di sicurezza per i tanti atleti locali e provenienti da ogni parte d‘Italia.

La Presidente Sarracco si è impegnata ad organizzare in Fondazione un corso di formazione BLSD, per abilitare i soci delle associazioni all’utilizzo del DAE, con lo scopo di poter acquisire le conoscenze strumentali e le corrette manovre da effettuare in situazioni di emergenza sanitaria, quali l’arresto cardiaco.

Il Presidente e tutti soci dell’ASD Canna da Riva esprimono i più sentiti ringraziamenti alla Fondazione per il prezioso contributo”.