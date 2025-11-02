Saltafila irregolari, Roma Capitale ne ferma venti intorno ai luoghi turistici • Terzo Binario News

Saltafila e promoter turistici abusivi nel mirino dei controlli degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Pattuglie del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), impegnate costantemente nei servizi anti abusivismo sul territorio capitolino, hanno eseguito una vasta operazione nella zona del parco archeologico del Colosseo e intorno a San Pietro, mirata a contrastare “skip line” e tour operator che agiscono irregolarmente a danno dei turisti.

Tra via della Conciliazione, Via Leone IV, Via di San Gregorio e zone limitrofe, i caschi bianchi hanno fermato una ventina di persone, di nazionalità bengalese, con età compresa tra i 30 e i 50 anni, intenti a vendere tour della Capitale, a bordo di open bus, biglietti per i musei vaticani e altri siti culturali, il tutto a prezzi maggiorati.

È di oltre 10mila euro l’ammontare totale delle sanzioni elevate nei confronti dei responsabili, oltre alla misura prevista dell’ordine allontanamento per 48 ore (cd Daspo Urbano). Gli agenti, inoltre, hanno proceduto al sequestro di tutto il materiale utilizzato dagli abusivi, quali pettorine indicanti le società promotrici dei tour, cartelloni pubblicitari, depliant promozionali e ticket d’ingresso ai musei.

Tali azioni di controllo andranno avanti al fine di contrastare i fenomeni di illegalità, oltreché per tutelare turisti e cittadini da ogni forma di abuso.