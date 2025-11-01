Lancia sassi contro i passanti, nigeriano 43enne bloccato da Roma Capitale al quartiere Africano • Terzo Binario News

Erano in servizio di pattugliamento del territorio, nei pressi di via Tripolitania, gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti in aiuto di alcuni cittadini che si sono trovati ad essere oggetto dell’azione aggressiva di un individuo, intento a lanciare sassi contro i passanti, ferendone uno alla tempia.

Una volta intercettato, il soggetto è stato bloccato dai caschi bianchi, che hanno inoltre provveduto a soccorrere il cittadino rimasto ferito, per il quale è stato allertato il 118, che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.

Trovato privo di documenti, il responsabile dell’aggressione è stato condotto presso gli uffici per le procedure di identificazione e per gli accertamenti di rito, dai quali sono emersi a suo carico diversi precedenti penali, oltre ad un decreto di espulsione, motivo per cui l’uomo, 43 anni di nazionalità nigeriana, è stato accompagnato preso il CPR (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Ponte Galeria per l’immediata espulsione dal territorio nazionale. Raccolta la denuncia della vittima per l’aggressione subita, nei confronti del 43enne si è proceduto per lesioni personali.