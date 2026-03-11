Sagra del Carciofo 2026 a Ladispoli, pubblicata la graduatoria definitiva • Terzo Binario News

“È stata pubblicata la graduatoria definitiva per la partecipazione alla Sagra del Carciofo, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del nostro territorio.

Anche quest’anno la manifestazione si conferma un grande successo: sono state infatti oltre 300 le domande presentate dagli operatori, un dato che testimonia l’interesse crescente e la qualità raggiunta dalla Sagra nel corso delle ultime edizioni.

L’Assessore alle Attività Produttive e al Commercio, Daniela Marongiu, insieme all’Ufficio SUAP, annuncia la pubblicazione della graduatoria redatta sulla base di criteri chiari e trasparenti, tra cui l’anzianità di partecipazione alla manifestazione e l’iscrizione alla Camera di Commercio.

Sono 48 gli operatori che, purtroppo, non sono rientrati nella graduatoria utile. In caso di eventuali rinunce, i posti che si renderanno disponibili saranno assegnati agli operatori attualmente esclusi, seguendo rigorosamente l’ordine della graduatoria e l’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese”.

“La Sagra del Carciofo, con oltre 300.000 presenze, rappresenta uno degli eventi più importanti per la città e per la promozione del territorio”, dichiara l’assessore Marongiu, che sottolinea: “Un risultato reso possibile grazie al grande lavoro di squadra tra gli uffici comunali, lo staff organizzativo, la Pro Loco, tutta l’Amministrazione comunale e il Sindaco Alessandro Grando, che ha sempre creduto e investito nel valore di questa straordinaria tradizione.

Auguro una buona Sagra del Carciofo a tutti gli operatori e ai cittadini, con la certezza – conclude l’assessore Marongiu – che anche questa edizione sarà un grande momento di promozione e valorizzazione per la nostra città”.