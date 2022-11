Sabato laboratorio gratuito di Tessitura Neolitica al Museo Contadino di Anguillara • Terzo Binario News

Nuovo appuntamento sabato 26 novembre dalle 10 alle 13 al Museo della

Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” con il

Laboratorio gratuito di Tessitura Neolitica organizzato

dall’Associazione Culturale Sabate in collaborazione con

Manifatturerranti nell’ambito del calendario di manifestazioni

organizzato dal Parco di Bracciano-Martignano “Tesori Naturali 2022 –

Lazio Eterna Scoperta”.

Roberta Denni di Manifatturerranti, ispirandosi anche agli importanti

ritrovamenti fatti a seguito degli scavi subacquei del villaggio

neolitico sommerso della Marmotta sui fondali del lago di Bracciano,

in prossimità di Anguillara, condurrà i partecipanti attraverso le

tecniche di tessitura impiegate 8mila anni fa. Tecniche millenarie

ancora utili ed efficaci per autoprodurre tessuti, sciarpe, borse,

runner, tovagliette e quanto altro si voglia.

L’approfondimento sulle tecniche neolitiche di tessitura si aggiunge

al Corso di telaio a pettine-liccio che si tiene, sempre a cura di

Manifatturerranti, il giovedì pomeriggio al Museo.

Un novembre ricco di appuntamenti per la struttura museale di

Anguillara, dopo le iniziativa del 11 novembre “A San Martino ogni

mosto diventa vino” in collaborazione con Progetto Enthus e quello del

12 novembre con “Castagne al Museo”, vedrà sabato 26 Novembre il

Laboratorio di Tessitura Neolitica e il 30 novembre una “Degustazione

di Zuppa di Broccoletti” preceduta da una visita guidata Museo

Contadino.

Per prenotare la propria partecipazione gratuita è possibile chiamare

il 360/805841 o inviare un messaggio email a

associazionesabate1@tiscali.it

