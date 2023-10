Ritorno di Coppa per Santa Marinella e Tolfa • Terzo Binario News

Allo stadio Fronti rossoblù ospitano il Fregene, collinari ad Aranova contro il Borgo Palidoro

Doppio pari per Santa Marinella e Tolfa nella quarta giornata del girone A di Promozione.

Ma se nel caso dei collinari si è trattato di un punto guadagnato sul campo dell’Ostiantica, per via del gol del 2-2 siglato quasi allo scadere, lo stesso non può dirsi dei rossoblù che in vantaggio a Montespaccato sulla Duepigrecoroma, si sono fatti raggiungere sull’1-1 a pochi minuti dalla fine.

C’è da mordersi le mani in via delle Colonie per il pareggio arrivato dalla trasferta contro la Duepigrecoroma da cui provengono oltre a mister Emiliano Cafarelli anche il portiere Enrico Antonelli e il difensore Matteo Vincenzo. Dispiacere perché al 25’ del primo tempo il classe 2005 Pietro Nobile (che sostituiva con la maglia numero 9 il bomber Mauro Catracchia, neanche presente in lista gara) aveva sbloccato l’incontro ma è arrivato il pareggio al 39’ della ripresa con Vincenzo Rizzelli. Le parole del tecnico rossoblù: «È stata una partita dai due volti, in cui siamo andati benino nel primo tempo, specie nel muovere palla e trovare spazi ma non troppo nel secondo dove siamo calati mentalmente e fisicamente smettendo di allargare il gioco e costruire. che avevamo preparato e siamo andati in fatica e qualcosa va cambiato e sistemato nei prossimi giorni. È un peccato perché sono altri due punti buttati, serve come esperienza per le prossime partite io voglio che la palla viaggi in un certo modo altrimenti diventiamo prevedibili».

Invece per i biancorossi è stata la giornata di Damiano Pasquini. Il classe 2004 con la maglia numero 10 sulla schiena ha dapprima aperto le danze, con la rete messa a segno al 7′ del primo tempo, e a chiuderle, con il punto del 2-2 al 37’ della ripresa. In mezzo, al 17 della prima frazione il gol di Filippo Sesta e al 36′ sempre del primo tempo quello di Alessandro Antinucci per l’Ostiantica.

In classifica, il pari esterno costa caro ai santamarinellesi perché – sebbene ancora imbattuti – scivolano al terzo posto solitario in classifica con 8 punti dove domina la Sorianese a punteggio pieno con 12 mentre al secondo posto c’è il Ronciglione a quota 9. Il Tolfa invece è a metà graduatoria con 5 punti in compagnia di Palocco e dello stesso Ostiantica.

Ma è già tempo di tornare in campo per il ritorno dei 32esimi di finale di Coppa Italia Promozione. Entrambe le compagini locali partono da un pareggio ottenuto nella gara di andata: il Tolfa da quello pirotecnico e di rincorsa dello Scoponi per 4-4 contro il Borgo Palidoro (dopo essere andati sotto 0-3) mentre il Santa Marinella dal 2-2 contro il Fregene Maccarese. Dunque collinari di scena ad Aranova e santamarinellesi al Fronti, con i primi costretti a vincere per passare il turno, mentre i secondi possono andare ai 16esimi pareggiando 0-0 oppure 1-1 visto che è rimasta in vigore la regola del gol in trasferta che vale doppio. Probabili rotazioni nelle rose iniziali per dare modo a qualche giocatore di rifiatare. Entrambe le gare iniziano alle 15.30.