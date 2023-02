Riqualificata piazza Trieste a Santa Marinella • Terzo Binario News

“Oggi è una giornata importante per Santa Marinella – hanno annunciato il sindaco Pietro Tidei, la delegata al centro storico Maura Chegia e l’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella – perché dopo oltre 10 anni di abbandono Piazza Trieste è stata finalmente riqualificata, valorizzata e messa in sicurezza.

Questo pomeriggio abbiamo inaugurato una delle piazze più storiche e caratteristiche della città, nel cuore della Perla, alla presenza delle Forze dell’Ordine e delle associazioni di volontariato che ringraziamo per essere sempre al fianco dell’amministrazione comunale e al servizio del territorio.

Con un importo di 25 mila euro possiamo sostenere di aver reso stabili i pini di questa piazza, eseguendo un risanamento conservativo, abbiamo potuto risanarli appunto e verificare la loro staticità.

Un gruppo di tecnici specializzati ed agronomi hanno compiuto prove di trazione importanti ed oggi questi meravigliosi pini sono stati potati e rinforzati.

Il passo successivo è stato mettere in sicurezza l’intera area con interventi di asfaltatura al manto stradale, in quanto risultava sconnesso per la presenza delle radici e purtroppo pericoloso per la circolazione dei veicoli e per i pedoni che lo percorrevano.

L’opera sarà completata con l’arredo, la rifinitura e la manutenzione. Con un importo di 40 mila euro, Piazza Trieste sarà resa esclusivamente pedonale e tornerà ad essere cornice per eventi e manifestazioni culturali di alto livello come per la festa del Santo Patrono, San Giuseppe, con concerti ed artisti d’eccezione, nonché punto di ritrovo per famiglie e comitive di amici desiderosi di vivere il proprio centro storico come luogo di aggregazione, accessibile a tutti. Ancora una volta, fatti non parole”.

Il Sindaco

Avv. Pietro Tidei