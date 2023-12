Rigattiera rumena sanzionata da Roma Capitale: vendeva chincaglierie al mercato di Val Melaina • Terzo Binario News

Nella tarda mattinata di lunedì, nel corso dei consueti interventi per il contrasto dell’abusivismo commerciale e a seguito di diverse segnalazioni da parte di diversi cittadini, gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia di Roma Capitale sono intervenuti in prossimità dell’ingresso mercato coperto Val Melaina, nei confronti di una donna romena di 46 anni intenta a vendere illecitamente articoli di vario tipo.

La donna è stata sanzionata per un importo di 5000 euro ed è stato disposto il sequestro della merce.

Sono stati eseguiti anche altri due sequestri per un totale di 402 pezzi di vario tipo come abbigliamento utensileria bigiotteria non igienicamente trattabile.