Riecco Moscherini, possibile ricandidatura a Sindaco di Tarquinia • Terzo Binario News

In vista delle elezioni del prossimo anno, spunta il nome dell’attuale consigliere comunale di Cerveteri

“Ancora tu, Ma non dovevamo vederci più”, sarà senza dubbio venuto in mente il capolavoro di Lucio Battisti ai cittadini di Tarquinia quando nelle ultime ore si è sparsa la voce della possibile ricandidatura a Sindaco della città di Gianni Moscherini, attuale Consigliere comunale di Cerveteri d’opposizione, sconfitto nel 2022 da Elena Gubetti nonostante l’apparentamento con la civica Anna Lisa Belardinelli, ex Sindaco di Civitavecchia e due volte candidato Sindaco di Tarquinia e sconfitto in entrambe le circostanze.

Nel 2024 infatti, la città Unesco torna al voto, ma la situazione non è delle più lineari e tranquille dal punto di vista politico. Sembra infatti che l’attuale Sindaco Giulivi, senza dubbio intenzionato a ricandidarsi per un secondo mandato, non goda della stima di tutto il centrodestra.

Solo Fratelli d’Italia infatti sembra disposto a sostenerlo, mentre Forza Italia e l’Udc, ed alcune liste civiche, pare siano più propense a trovare un’alternativa: tra quelle vagliate, è rispuntato il nome di Gianni Moscherini, “giramondo” e avvezzo a candidature a Sindaco, anche se molte di esse terminate con delle sconfitte.

L’ultima, quella di Cerveteri, conclusasi addirittura in rissa, frutto di un clima teso all’interno del centrodestra che ha accompagnato tutta la campagna elettorale caerite.

Qualora si concretizzasse realmente la candidatura di Moscherini a Civitavecchia, si paleserebbe lo scenario che in tantissimi avevano ipotizzato già durante la campagna elettorale di Cerveteri, ovvero che Moscherini sarebbe stato solamente di passaggio al Granarone.

Annunciando la sua discesa in campo a Cerveteri disse: “Mi proposero di candidarmi a Cerveteri, risposi che qualora mi si fosse accesa la lampadina lo avrei fatto. Beh, mi si è acceso un lampadario!”.

Ecco, il lampadario potrebbe essersi già spento.