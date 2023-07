Ricerca di calore sotto terra: Acdc informa dei progetti di Enel Green Power e invita alla riunione online • Terzo Binario News

Ricerca di calore sotto terra: Acdc informa dei progetti di Enel Green Power e invita alla riunione online

L’associazione centrale Acdc informa la cittadinanza, gli enti pubblici e le università agrarie che L’Enel Green Power Italia S.r.l ha presentato 2 Procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (valutazione impatto ambientale) per i 2 Permessi di Ricerca geotermica per trovare calore sotto terra.

“se avviare uno o più progetti di sviluppo per risorse ad alta o media entalpia”

Per entalpia si intende il calore sotterraneo, normalmente la media e l’alta entalpia possono anche arrivare a 4-6 km di profondità a seconda delle zone, può anche portare terremoti indotti.

Vedi link: https://tg24.sky.it/mondo/2021/06/26/francia-strasburgo-terremoto-test-geotermici

P rimo progetto: ricade nei Comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Capranica, Oriolo Romano, Sutri e Vejano nella provincia di Viterbo ed i Comuni di Bracciano, Canale Monterano, e Manziana nella Città Metropolitana di Roma,

e si estende su una superficie di 94,32 km2 che corrisponde a 9.400 ettari circa all’interno dei quali ci sono una buona parte di vincoli.



S econdo progetto: ricade nei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Cerveteri, Manziana e Roma nel territorio della Città Metropolitana di Roma, e si estende su una superficie di 158 km2 che corrisponde a 16.000 ettari. L’area si trova anche all’interno del lago.

L’associazione acdc invita i cittadini a partecipare all’incontro on line per martedì 18 luglio 2023 dalle ore 21.15 alle 22.15 per informazione e formazione, gruppi e tavoli di lavoro accedere al link e partecipare:

http://meet.google.com/qus-tzhi-sbo