A "Tolfa Jazz" di scena la grande musica internazionale in una "edizione sostenibile" • Terzo Binario News

Presentata in Fondazione Cariciv la manifestazione numero 14: tra sabato e domenica quattro concerti dentro la villa comunale

di Cristiana Vallarino

Un “Tolfa Jazz” più raccolto, sostenibile, in un certo senso “intimo” ma di estrema qualità. Così si annuncia la 14esima edizione di un appuntamento ormai tradizione in collina, diventato anno dopo anno sempre più apprezzato e noto a livello nazionale e internazionale.

La presentazione ufficiale della due giorni – 22 e 23 luglio – si è tenuta stamattina, nella sala della Fondazione Cariciv, che da sempre sostiene l’iniziativa. “Un evento – ha ribadito la presidente Gabriella Sarracco – che ha avuto l’enorme pregio di far apprezzare il jazz a molti che non lo conoscevano. E fra questi ci sono anche io: dopo tante serate ad ascoltare gli ottimi musicisti portati a Tolfa ho imparato ad amarlo. A comprenderne i ritmi e soprattutto la storia. Come Fondazione saremo sempre accanto al Tolfa Jazz”.

Egidio Marcari, presidente di Tolfa Jazz Aps, e Alessio Ligi, direttore artistico, hanno entrambi ribadito i ringraziamenti alla Fondazione per il supporto costante e poi hanno spiegato la scelta di questa edizione, quella di una manifestazione sostenibile. Visto il delicato momento storico-sociale che si sta vivendo, in Italia e non solo. “In tutti sensi – è stato chiarito – sia nel rispetto per l’ambiente sia nei costi contenuti: i biglietti per i concerti sono a 10 euro, cifra ragionevolissima a fronte di altre che vengono chieste per simili eventi. Tutto è concentrato nella villa comunale, nell’anfiteatro Pompilio Tagliani, non ci sono le street band, ma gli artisti presenti sono di alta qualità”.

Quella qualità cui il pubblico è stato abituato gradualmente, come ha raccontato Alessio Ligi: “All’inizio abbiamo proposto il jazz più accessibile, popolare, quello di New Orleans. Con cui siamo riusciti a incuriosire anche i tolfetani, poco abituati a questo tipo di musica. Anno dopo anno, le proposte si sono fatte più particolari, con un po’ di contaminazioni. Il risultato è che adesso abbiamo una vastissima platea di persone, tante del posto e del comprensorio e naturalmente moltissime da Roma”. Lo confermano le prevendite che ogni anno vanno alla grande.

“Ambientare le esibizioni nella splendida cornice dell’anfiteatro della villa comunale, con la vallata come sfondo, è già di per sè un valore aggiunto, come confermano sempre gli artisti- ha ribadito la sindaca Stefania Bentivoglio, che di note se ne intende essendo ottima musicista (e suona pure il sax) nonchè direttrice della banda locale -. Inoltre da apprezzare che si è deciso di puntare su una proposta enogastronomica tutta locale. Tolfa Jazz Aps ha la capacità di adeguarsi e fare proposte che incontrino i gusti del pubblico, evidentemente non solo musicali”.

Peraltro, Tolfa Jazz organizza anche i picnic musicali, uno in primavera uno in autunno dove alle note jazz si fondono i sapori dell’acqua cotta e delle grigliate, ospitati nella natura tolfetana che si può apprezzare in escursioni a piedi e in bici. Inoltre, a gennaio ha anche dato spazio ai giovani under 30, in una iniziativa al Polo Culturale.

A restare, dal 2016, una costante è la collaborazione con Susan Komen Italia, l’associazione che si occupa di prevenzione ai tumori al seno. Di questo ha parlato Elisa Marrazzo, responsabile eventi per la Komen. “Dall’associazione un ringraziamento speciale a tutti quanti concorrono all’organizzazione di questo splendido evento che ci permette di far conoscere i nostri progetti” ha detto portando i saluti del fondatore professor Riccardo Masetti e del presidente Daniela Terribile. “Attraverso la musica – ha aggiunto Ligi – si può fare prevenzione”. Ma anche sostenere il lavoro dell’associazione, che peraltro a Tolfa ed Allumiere conta centinaia di iscritte. Infatti, il concerto d’apertura di Tolfa Jazz XIV sarà quello di una musicista irlandese e il ricavato andrà alla Komen.

Tappa fondamentale per assistere ai concerti in pieno relax saranno gli stand gastronomici dentro la villa comunale che offriranno specialità in cui sono racchiusi sapori e tradizioni di un territorio ancora legato alla terra e ai suoi prodotti più semplici. Sarà allestita, in collaborazione coi sommelier delle Strade del vino, una degustazione di bottiglie prodotte da aziende del litorale laziale, oltre ad una accurata selezione di birre artigianali.

Ecco il programma nel dettaglio

Sabato 22 luglio

ore 21.30 – Concerto a sostegno di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno con Naomi Berrill, violoncellista, polistrumentista, compositrice, autrice e cantante Irlandese che si è esibita in tutta Europa sia in ambito classico che jazz in prestigiosi contesti. Con la sua musica vuole portare un messaggio più ampio e contestualizzato nella contemporaneità: “ogni donna nella sua quotidianità può essere eroica e avventurosa senza bisogno di solcare mari e oceani” – un messaggio semplice e profondo dedicato a tutte le donne che lottano contro la malattia.

ore 22.30 – Mighty Mo Rodgers band with horns. Mighty Mo Rodgers è il tastierista, cantante, compositore e produttore discografico di Los Angeles, famoso per il suo Metaphysical Blues. Con il proprio stile soul e blues, tra invettive vocali e ritmiche, nei testi parla di tematiche sociali della comunità nera. Le sue influenze giovanili sono state Aretha Franklin, Otis Redding, Sam & Dave, Willie Dixon. Al Tolfa Jazz sarà in compagnia di una formidabile band, tra cui spiccano il sassofonista americano Sax Gordon e il raffinato chitarrista Luca Giordano, vero talento italiano affermato a livello internazionale.

Domenica 23 luglio

ore 21”Le Mani Avanti“ coro a cappella di 30 elementi fieramente e rumorosamente pop diretto da Gabriele D’Angelo. Il repertorio spazia tra il soul e il pop/rock, da Michael Jackson a Florence and the machine, da Beyoncè a Fossati. Al Tolfa Jazz, Le Mani Avanti porteranno in scena i brani più rappresentativi del loro repertorio, in un percorso che darà voce sia al loro stile musicale che al loro impegno nel divulgare temi importanti sul piano etico e dei diritti civili.

ore 22 Fabrizio Bosso quartet, “We Wonder”. A chiudere la XIV edizione del festival sarà un “vecchio amico” del Tolfa Jazz: Fabrizio Bosso, un nome capace di catalizzare l’attenzione di tutta la comunità jazzista internazionale, considerato da tutti tra i più grandi trombettisti al mondo. Con “We Wonder”, Fabrizio Bosso insieme al suo quartetto renderanno omaggio al genio di Stevie Wonder in un concerto da non perdere.

Al Tolfa Jazz la musica non è solo suonata ma anche “creata”. Il festival ospita infatti “Parole Spartite”, l’esclusiva installazione artistica creata da Alessandra Degni (Agù) e Simona Sarti: “Un filo bianco e nero, traccia un immaginario spartito composto da tanti pensieri, che come in musica, provoca non solo la fantasia dello spettatore, ma accompagna simbolicamente con “7 note di parole”, i fantastici musicisti che si esibiranno.

