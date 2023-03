Riapre il Vivaio Maccarese: domenica caccia al tesoro alla scoperta della flora • Terzo Binario News

La primavera è alle porte e al Vivaio della Maccarese S.p.A. riprendono le attività ludico educative dedicate agli amanti del territorio e della natura, con un evento gratuito rivolto a tutta la cittadinanza.

Domenica 5 marzo, alle ore 10.30 un’avvincente caccia al tesoro permetterà di trascorrere una divertente mattinata alla scoperta della flora presente nel Vivaio.

Con l’ausilio di un kit, in squadra o singolarmente, i bambini, giocando, saranno guidati a scoprire la bellezza dell’ambiente che li circonda mentre per gli adulti potranno sperimentare un modo spensierato per tenersi in forma in compagnia.

Alla fine del percorso una sorpresa finale attenderà tutti i partecipanti.

Il Vivaio della Maccarese è ormai chiuso alla produzione da circa 40 anni, rappresenta attualmente un polmone verde di 33 ettari per il territorio circostante. In passato la superficie del Vivaio era di circa 55 ettari e comprendeva un’area chiamata “container” caratterizzata da diverse serre gigantesche che erano un fiore all’occhiello dell’azienda, all’avanguardia rispetto ai tempi. Nelle serre venivano coltivate principalmente piante tropicali da appartamento e, in alcuni periodi, venivano riprodotte diverse cultivar da orto.

Nella parte del vivaio oggi aperta al pubblico venivano riprodotte diverse specie arboree utilizzate nei giardini, sia alberi autoctoni che alloctoni, specie quindi non tipiche dell’ambiente mediterraneo.

La caccia al tesoro è gratuita ma per esigenze organizzative è necessaria la prenotazione a numero: 337.1175780 (anche attraverso WhatsApp).