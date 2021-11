Restano le strisce pedonali fai da te in via Genova a Ladispoli - Terzo Binario News

I cittadini auspicavano un intervento che finora non c’è stato

Il problema delle strisce pedonali fai da te in sostituzione di quelle “ufficiali resta.

Se ne parlò QUI nel settembre scorso ma in realtà la problematica risale a diverso tempo prima come segnala questa cittadina.

“Da quando è stata riasfaltata la strada nel lontano maggio 2020 ancora non sono state ridisegnate le strisce pedonali, le macchine già non davano la precedenza quando c’erano figuriamoci ora che non ci sono più, spero provvedano prima che succede qualche disgrazia.

Ho scritto varie mail, tra cui due pec al comune di Ladispoli che sono state totalmente ignorate.

Anzi, neanche in Via Trieste, fresca di asfaltatura, sono state dipinte le strisce.

I conducenti già non si fermano sulle strisce quando ci sono, figuriamoci ora che non ci sono”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.