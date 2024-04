Renzi a Civitavecchia per Marietta Tidei, bagno di folla all'aula Pucci • Terzo Binario News

Bagno di folla all’aula Pucci dove a sostenere la candidatura alle elezioni europee di Marietta Tidei, è intervenuto il senatore Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva.

Presenti nunerosi esponenti della politica cittadina e regionale come il consigliere Luciano Nobili, il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e il coordinatore locale di Forza Italia Roberto D’Ottavio. Con loro, il candidato sindaco a Civitavecchia Paolo Poletti.

Non è casuale la sua presenza: infatti si vota sia per Bruxelles che per le Comunali l’8 e 9 giugno e non è passata inosservata la scelta renziani locali di sostenere un candidato centrista e civico ma non quello del Pd.

Anche Forza Italia, anche andando contro la coalizione che attualmente è al Governo, ha scelto di continuare a sostenere Poletti, nonostante l’uscita di scena odierna del sindaco uscente Ernesto Tedesco poiché la Lega ha virato sul candidato di Fratelli d’Italia Massimiliano Grasso.

Matteo Renzi ha detto : “Siccome Marietta è scaramantica, la campagna elettorale da vent’anni parte da Civitavecchia” ha scherzato.

Tornando serio ha parlato di politica internazionale, motivando la scelta di spingere per arrivare agli stati uniti d’Europa.