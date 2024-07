Rapinata del Rolex e colpita con un pugno allo stomaco la vedova di Chris Cornell • Terzo Binario News

Vittima la moglie del cantante dei Soundgarden e degli Audioslave morto nel 2017

Rapina choc a Roma. Vittima Vicky Cornell, moglie di Chris Cornell, cantante dei Soundgarden e degli Audioslave, morto nel 2017. Alla donna è stato strappato un Rolex Rosa con diamanti del valore di 50mila euro.

La donna si trovava nella Capitale. Intorno alle 14,30 in via del Corso, all’angolo con via dei Greci, si è avvicinato un uomo che le ha portato via l’orologio di lusso e poi le ha sferrato un pugno allo stomaco prima di fuggire.

La vittima non è ricorsa alle cure mediche. Sul posto la Polizia. Al vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza per poter avere elementi utili in modo tale da risalire al responsabile.