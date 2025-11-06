Rapinano un monopattino costoso a da un negozio di Ladispoli, hanno 12 e 15 anni • Terzo Binario News

Li ha scoperti un ispettore del Commissariato, denunciato il più grande

Entrano in un negozio di viale Italia a Ladispoli e rapinano un monopattino da mille euro. Il giorno dopo il negoziante li riconosce e li fa beccare dalla Polizia.

commissariato polizia ladispoli 1

Il fatto risale alla fine di ottobre quando i due, un 12enne e un 15enne sono entrati nell’esercizio facendosi consegnare il velocipede sotto la minaccia di un coltello.

Il negoziante ha sporto denuncia ma il giorno dopo li ha riconosciuti chiedendo a un ispettore di Polizia del Commissariato di intervenire, raccontando quanto accaduto.

I ppoliziotto li ha seguiti in attesa della volante che li ha fermati.

Portati negli uffici di via Vilnius, ai due ragazzini è stato chiesto conto di quanto combinato e in casa sono stati trovati il monopattino rapinato, il coltello e gli stessi abiti usati il giorno prima.

Per il più grande è scattata la denuncia a piede libero mentre il più piccolo non è imputabile.