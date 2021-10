Rapina in un minimarket di Santa Marinella, colluttazione fra proprietario e malvivente - Terzo Binario News

L’incasso portato via è da quantificare, indagini dei Carabinieri su quanto accaduto fra via Punico e via delle Colonie

Rapina poco fa in un minimarket di Santa Marinella situato sula rotatoria fra via Punico e via delle Colonie.

Un uomo solo è entrato nell’attività pistola in mano imponendo al proprietario di consegnare l’incasso. Questi si è opposto e ne è nata una colluttazione, poi il malvivente è scappato con i soldi.

Sono stati chiamati i Carabinieri della stazione di Santa Marinella e della Compagnia di Civitavecchia che si sono portati sul posto, avviando l’indagine su chi possa aver commesso il reato e per quantificare la soma sottratta. Si confida anche sulla presenza di telecamere in zona che possano dare un volto al rapinatore.