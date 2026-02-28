Rapina e aggredisce un rider a Monteverde poi si scaglia sui Carabinieri, arrestato 44enne • Terzo Binario News

Qualche notte fa, i Carabinieri della Stazione Roma Gianicolense hanno arrestato un cittadino romano di 44 anni, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è scattato in via Eustachio Sebastiani, nel quartiere Monteverde, dove l’uomo, con il volto travisato da un passamontagna e armato di coltello, si sarebbe appostato tra le auto in sosta per sorprendere un rider di una nota piattaforma di consegna pasti, un giovane romano di 26 anni e, sotto la minaccia dell’arma, gli avrebbe intimato di consegnare il denaro in suo possesso.

Il tentativo di rapina non è andato a buon fine grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Dopo un breve inseguimento a piedi, infatti, i militari sono riusciti a bloccare e disarmare l’indagato.

I successivi accertamenti sono proseguiti presso l’abitazione dell’uomo per una perquisizione domiciliare e, in questa fase, l’arrestato ha opposto una violenta resistenza, spintonando uno dei militari che è caduto a terra battendo violentemente la nuca. Il militare è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy, dove è stato giudicato guaribile in 7 giorni per le lesioni riportate.

L’arresto è stato convalidato.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.