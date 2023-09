Raccolta straordinaria del sangue a Bracciano con analisi aggiuntive per uomini e donne • Terzo Binario News

Una raccolta straordinaria di sangue in autoemoteca.

Appuntamento per il 29 settembre, presso il Comune di Bracciano con l’Avis Intercomunale Aureliana e l’Avis Manziana, Trevignano e Bracciano. Donatori chiamati all’appello dalle ore 07:30 alle ore 11:00.

Contestualmente alla donazione del sangue saranno effettuate analisi aggiuntive, per gli uomini la PSA e per le Donne la Vitamina D. Per informazioni, 3272952652 e 3505101305