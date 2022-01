La Civitavecchia Servizi Pubblici srl informa tutti gli utenti che per esigenze organizzative la farmacia comunale “Aurelia” in Via Niccolò Paganini 7 (Borgata Aurelia) resterà CHIUSA al pubblico nei giorni di seguito indicati: Sabato 22 gennaio 2022, Lunedì 24 gennaio 2022, Martedì 25 gennaio 2022, Mercoledì 26 gennaio 2022. La Csp si scusa per il disagio.

