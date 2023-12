Qualità della vita, il Lazio perde posizioni: ma ci sono anche delle eccellenze • Terzo Binario News

Milano precede Roma in 62 indicatori su 90. Tra le eccellenze della capitale lo studio, il lavoro, la cultura. Le province oscillano tra l’illuminazione pubblica record a Frosinone e una eccessiva motorizzazione. Alta la pressione del crimine

Ogni anno il Sole 24 Ore misura il termometro del benessere.

Il quotidiano usa 90 parametri forniti da fonti ufficiali, istituzioni e centri di ricerca per raggruppare i temi sui quali tastare il polso delle città.

La classifica di quest’anno indica il Lazio in arretramento. A iniziare dal 35esimo posto di Roma per chiudere con l’87esimo di Latina, tutti i capoluoghi perdono posizioni.

Questa la scansione delle posizioni:

35. Roma (-4 posti dal 2022)

73. Rieti (-6)

75. Viterbo (-14)

80. Frosinone (-1)

87. Latina (-7)

Nel dettaglio Roma splende per anni di studio, 12, mentre è una città molto litigiosa in sede civile, penultima su 107 province. Se Milano precede la capitale per 62 indicatori a 28, Roma si piazza nella top ten per affari e lavoro (sesta), demografia e società (sesta) e cultura e tempo libero (settima).

Anche le altre province oscillano tra pro e contro.

Rieti è maglia rosa per minimo di furti con destrezza, 13 ogni 100mila abitanti, ma è la città peggiore per servizi on line, piattaforme e accessibilità.

Viterbo ha pochi iscritti al registro dei residenti all’estero, sesta con il 3,9% su una media nazionale intorno al 12%, e troppe macchine a testa in giro, 77 ogni 100 abitanti. Frosinone è la più inquinante per veicoli, 81 ogni 100 abitanti, ma è prima per luci a led istallate ovunque.

A Latina è molto buono l’indice di individui indipendenti tra bambini ed anziani, decima, mentre è fanalino di coda per ingressi a spettacoli, 25 per manifestazione.

Analizzando la categoria “giustizia e sicurezza” si allunga l’ombra del crimine.

Il campanello d’allarme parte dagli stupefacenti a Roma, seconda in Italia, raggiunge l’apice a Rieti per le rapine in banche e non esclude Viterbo, quinta per tentati omicidi per furti e rapine, Frosinone, nona per associazione a delinquere e Latina, quarta per riciclaggio.

