Progetto di scrittura creativa all'IC Don Milani di Civtavecchia grazie a Book Faces e alla Fondazione Cariciv • Terzo Binario News

L’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Civitavecchia, avvalendosi della collaborazione dell’associazione culturale “Book Faces”, ha realizzato un progetto indirizzato a fornire alle classi seconde della scuola secondaria di I grado gli elementi di base della scrittura creativa.

Il progetto, approvato e supportato anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, intende far conoscere agli alunni i principi fondamentali che sono alla base di un processo di scrittura e che li porti a realizzare un breve racconto. Infatti, gli elaborati realizzati dagli alunni verranno successivamente raccolti in un’antologia che sarà donata dall’Istituto a tutti i partecipanti.

Gli insegnamenti verranno impartiti dallo scrittore Anthony Caruana, sulla base di giorni e orari preventivamente concordati con la dirigente dell’Istituto Laura Superchi e con gli insegnanti di lettere. Il primo degli incontri è in programma per lunedì 23 ottobre mentre l’ultimo è previsto per il 20 novembre. Al termine, si provvederà alla correzione e alla corretta impaginazione dei singoli racconti prodotti dagli alunni e alla realizzazione dell’antologia, a cura di una casa editrice.

“E’ un’opportunità preziosa per i nostri ragazzi – spiega la dirigente Superchi – perché consente loro di scrivere per scoprire, dare forma al mondo, ricordare, condividere, conoscere se stessi e gli altri. Avranno modo, inoltre, di realizzare un libro e di sperimentare i vari passaggi necessari alla pubblicazione, ampliando, quindi, sia le competenze disciplinari che quelle trasversali.”

La consegna delle antologie agli alunni avverrà in una apposita cerimonia che sarà effettuata con l’inizio del nuovo anno.