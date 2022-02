Prima stalkerizza una donna poi rifiuta il braccialetto: arrestata una 67enne a Tolfa - Terzo Binario News

La persecuzione è iniziata dopo la vendita di un terreno, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Civitavecchia denunciano anche il figlio

Voleva più soldi dalla vendita di un terreno con casale e per perseguire il suo intento si è trasformata in una stalker.

La vittima è una donna di Tolfa che ha raccontato tutto ai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia facendo arrestare una 67enne di Tolfa che, oltre a minacciarla, le ha arrecato danni a vettura e proprietà.

La 67enne, in seguito al rifiuto di indossare il braccialetto elettronico, è stata ristretta ai domiciliari in un comune del Viterbese al confine fra Lazio ed Umbria.

Denunciato anche il figlio di quest’ultima, in quanto esecutore materiale di alcuni danneggiamenti alla proprietà della vittima.



L’indagine del Nucleo Operativo Radiomobile è stata breve ma ha potuto far emergere una situazione preoccupante. A seguito della vendita di un terreno con casale annesso, sulla Provinciale fra Santa Severa e Tolfa, la 67enne ha cominciato a fare pressione sulla vittima, al fine di farle pagare più di quanto pattuito e versato nella compravendita, adducendo problemi finanziari. Al rifiuto della ragazza, sono iniziati i danneggiamenti fino alla denuncia. Gli uomini dell’Arma hanno dimostrato come il figlio della 67enne avesse rubato e manomesso oggetti di proprietà della vittima (alcuni di quali trovati nella sua auto) e l’indagine ha dimostrato come la mandante di queste azioni fosse la madre. La Procura di Civitavecchia ha profilato il reato di stalking, per il quale l’accusato deve indossare il braccialetto elettronico, allo scopo di monitorare avvicinamenti alla vittima. Quando la 67enne ha rifiutato il provvedimento, è stata spedita ai domiciliari. Dopo un paio di settimane è tornata sui suoi passi, accettando la libertà vigilata con il dispositivo addosso. (da Repubblica.it)