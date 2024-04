Prestiti: sale il gradimento per la cessione del quinto • Terzo Binario News

I tassi di interesse più bassi mettono le ali alla cessione del quinto di stipendio o pensione. Questa formula di finanziamento riscuote successo tra i consumatori, perché banche e società creditizie offrono condizioni più vantaggiose rispetto ai prestiti personali, grazie alla busta paga, o al cedolino dell’INPS, che fungono da garanzia per il rientro dell’importo erogato.

Nel Lazio finanziamenti medi oltre i 19mila euro

Ma prima di vedere come funziona la cessione del quinto, PrestitiOnline.it, società leader nella comparazione delle offerte di banche e finanziarie, rileva anzitutto che, nel Lazio, l’importo medio delle richieste con la cessione del quinto sfiora i 20mila euro, per la precisione 19.942 euro a fronte di importi erogati un filo più bassi: 19.434 euro. Cifre leggermente inferiori rispetto alla media nazionale delle domande, che si attesta a 20.915 euro, con un media erogata di 19.500 euro.

Tassi più bassi: cessione del quinto preferita dai consumatori

La cessione del quinto di stipendio o pensione piace ai consumatori perché ha una rata mensile più bassa rispetto a quella che si avrebbe con un prestito personale. Per quest’ultimo, il miglior tasso di interesse è del 7,40% nei primi tre mesi del 2024. Per la cessione del quinto, invece, ci sono tre variabili da tenere in considerazione: se si è un dipendente pubblico il miglior tasso che si può avere è del 4,88%, un “trattamento di favore” per il fatto di essere un lavoratore con un “posto fisso” nella pubblica amministrazione nazionale o locale. Condizioni vantaggiose anche per un pensionato, con il miglior tasso al 5,79%. Più alto, invece, per un dipendente privato e pari al 6,35%. Quest’ultimo è un tasso inferiore di quasi un punto percentuale rispetto al prestito personale.

Osservando l’andamento del mercato, gli analisti di PrestitiOnline.it evidenziano che, per la cessione del quinto, i tassi medi rilevati nel periodo gennaio-marzo 2024 sono stati: 7,70% per i pensionati, 7,46% per i lavoratori del settore privato e 5,89% per i dipendenti pubblici.

Come funziona la cessione del quinto di stipendio/pensione

Analizziamo, ora, come funziona la cessione del quinto di stipendio/pensione. Premessa: le rate del finanziamento che si ottengono con questa formula non possono superare il 20% (il quinto, appunto) dello stipendio o della pensione netta mensile (interessi compresi). Le rate mensili sono rimborsate alla banca o società finanziaria con una trattenuta diretta alla fonte del quinto dell’importo netto dello stipendio o della pensione, da parte del datore di lavoro o dell’Istituto di previdenza (nella maggior parte dei casi l’INPS). Per richiedere la cessione del quinto occorre essere maggiorenni, residenti in Italia, titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nel pubblico o nel privato, oppure di un trattamento pensionistico.

Può beneficiare della cessione del quinto anche chi ha un lavoro a tempo determinato? Sì, ma in questo caso si otterrà il finanziamento a patto che il dilazionamento delle rate non oltrepassi la data di cessazione del contratto di lavoro. I pensionati, invece, non dovranno superare l’età massima di 85 anni per avvalersi di questa formula per avere un prestito di denaro.

Cessione del quinto: come trovare le offerte più vantaggiose

La comparazione delle offerte presenti sul mercato del credito è una mossa che permette di risparmiare sulla rata mensile nel caso si accenda un finanziamento tramite la cessione del quinto di stipendio o pensione.

Confrontare con attenzione le varie alternative che banche e società finanziarie mettono a disposizione dei consumatori è una strategia utile, semplice e veloce per trovare una soluzione in linea con le proprie esigenze e la propria busta paga, o assegno previdenziale.

Un aiuto nella scelta della proposta più in linea con i propri bisogni arriva, per esempio, dai tool online e gratuiti come quello di PrestitiOnline.it che consentono, in pochi click e senza impegno all’acquisto, di paragonare tra loro decine di preventivi. Il risultato è una fotografia dettagliata delle offerte con i tassi di interesse più economici.